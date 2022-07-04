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В Альфа-Банке появился кредит под залог недвижимости на сумму до 15 млн

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пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк запустил кредит под залог недвижимости на сумму до 15 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

В банке отмечают, что залогом может стать квартира в жилом доме. Однако она должна быть оформлена на физических лиц. Также Альфа-Банк выдает кредит и под залог недвижимости владельцам ИП.

«Кредит под залог недвижимости – хорошая альтернатива кредиту наличными. Его можно оформить на любые цели – крупные покупки, ремонт, обучение или бизнес. Минимальная ставка составляет 5,9% годовых – при оформлении личного страхования заемщика», — говорится в сообщении компании.

Так, для того, чтобы подтвердить свой доход, достаточно будет предоставить только паспорт и СНИЛС, а также подтвердить стабильный источник дохода от 10 тысяч рублей в месяц. Справка по форме банка, 2-НДФЛ или личный кабинет на Госуслугах для подтверждения не потребуются.

Заявку на кредит можно оформить онлайн на сайте банка.

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