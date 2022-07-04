Мишустин заявил о спаде в отдельных отраслях экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишутин заявил об определенном спаде в отдельных отраслях российской экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть хорошие заделы, во многом это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке», — сказал он на пленарном заседании международной выставки «Иннопром-2022».

Мишустин отметил, что сейчас, наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике и других отраслях.

Премьер добавил, что у России много друзей в мире и ее невозможно изолировать.

Ранее министр правительства Москвы Евгений Данчиков заявил, что Российская Федерация в условиях санкционных мер еще быстрее будет находить направления, где можно снизить нагрузку на бизнес.