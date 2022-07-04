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В Германии заявили о продолжающихся переговорах с Канадой по поставке турбин для «СП-1»

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Газпром «Северный поток - 2»

Переговоры с Канадой по вопросу поставки турбин для газопровода «Северный поток» продолжаются при поддержке Еврокомиссии. Об этом заявила представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон, передает ТАСС.

«Эти переговоры продолжаются. Мы обратились с проблемой к Канаде и находимся также в контакте с Еврокомиссией», — отметила Барон.

«Газпром» 14 июня сократил поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата турбин компанией Siemens после ремонта. В частности, по заявлению Siemens Energy, одну из турбин невозможно вернуть в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

1 июля ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы оператора проекта Nord Stream AG сообщил, что газопровод «Северный поток» не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта.

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