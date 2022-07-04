Германия увеличила экспорт товаров в Россию почти на 30% в мае

Германия нарастила экспорт в Россию на 29,4% в мае, до €1 млрд после серьезного падения в марте и апреле. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического бюро страны (Destatis).

По данным статистики, в марте спад экспорта составил 60%, а в апреле 9,9%. В годовом выражении экспорт в Россию сократился на 54,6% в мае.

Импорт из России в Германию в мае сократился на 9,8% по сравнению с показателями апреля, до €3,3 млрд.

За первые пять месяцев 2022 года экспорт упал на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до €7,6 млрд. Импорт же наоборот, вырос до €19,2 млрд, то есть прирост составил 54,5%.

8 июня Bloomberg сообщил, что впервые в истории Белоруссия в апреле 2022 года обогнала Германию по поставкам товаров в Россию, увеличив экспорт более чем на 100%. Аналитики агентства подсчитали, что поставки в Россию от стран партнеров в апреле уменьшились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.