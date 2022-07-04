Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лавров заявил, что НАТО хочет использовать ситуацию с зерном для ввода сил... 15:19
Угандийский «пророк» рассказал, что летал на автомобиле в небеса... 15:19
Площадь Луганской народной республики появится у посольства Великобритании... 15:16
Бывшего менеджера Бритни Спирс обвинили в причастности к опеке над певицей 15:12
Депутат Хамзаев назвал реакцию Губерниева в эфире «Матч ТВ» непрофессиональной 15:12
Ведущая шоу «Алена, блин!» рассказала о двойнике Шатунова 15:12
Дуда заявил, что Балтика станет внутренним морем НАТО после вступления Швеции и Финляндии 15:11
В Крыму двухлетний ребенок утонул в бассейне на глазах у матери и... 15:10
Мишустин заявил о спаде в отдельных отраслях экономики России 15:08
Евродепутат призвал ЕС сократить зависимость от России в атомной сфере 15:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

CNBC: идея G7 по ограничению цен на нефть из России может стать «провальной затеей»

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

План G7 по введению предельной цены на российскую нефть может стать «провальной затеей» из-за неучастия в нем ключевых потребителей. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на опрошенных аналитиков.

«В любом случае русские не будут просто сидеть и ничего не делать. Поэтому я думаю, что этот план — провальная затея», — отметил независимый нефтяной аналитик Нил Аткинсон.

По его словам, такой план может сработать лишь в том случае, когда ключевые производители и потребители объединятся. Однако именно сейчас основными потребителями нефти из России стали Индия и Китай, которые не собираются выступать с явным осуждением России по поводу спецоперации на Украине.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что механизм «Большой семерки» не сработает, так как он не до конца продуман. В теории план работает отлично, однако на практике все может быть только хуже. Поэтому не стоит заблуждаться о единстве энергорынка. Кроме того, сам план G7 легко поломать, так как Россия может просто не продавать нефть по слишком низкой цене.

3 июня издание New Jersey, ссылаясь на американского эксперта Патрика Де Хаана, сообщило, что идея G7 по ограничению цен на нефть из России кажется нелогичной. По словам эксперта, заявление G7 может лишь усугубить ситуацию и подтолкнуть цены на нефть к росту.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть