CNBC: идея G7 по ограничению цен на нефть из России может стать «провальной затеей»

План G7 по введению предельной цены на российскую нефть может стать «провальной затеей» из-за неучастия в нем ключевых потребителей. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на опрошенных аналитиков.

«В любом случае русские не будут просто сидеть и ничего не делать. Поэтому я думаю, что этот план — провальная затея», — отметил независимый нефтяной аналитик Нил Аткинсон.

По его словам, такой план может сработать лишь в том случае, когда ключевые производители и потребители объединятся. Однако именно сейчас основными потребителями нефти из России стали Индия и Китай, которые не собираются выступать с явным осуждением России по поводу спецоперации на Украине.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что механизм «Большой семерки» не сработает, так как он не до конца продуман. В теории план работает отлично, однако на практике все может быть только хуже. Поэтому не стоит заблуждаться о единстве энергорынка. Кроме того, сам план G7 легко поломать, так как Россия может просто не продавать нефть по слишком низкой цене.

3 июня издание New Jersey, ссылаясь на американского эксперта Патрика Де Хаана, сообщило, что идея G7 по ограничению цен на нефть из России кажется нелогичной. По словам эксперта, заявление G7 может лишь усугубить ситуацию и подтолкнуть цены на нефть к росту.