Минприроды решило не отменять повышенные штрафы для нефтяников за сжигание ПНГ

Минприроды не поддержало предложение РСПП об освобождении нефтяников от высоких штрафов за сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) сверх норматива. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо замглавы ведомства Константина Цыганова в ответ на майское обращение главы союза Александра Шохина.

При этом в письме от Цыганова указали, что риски увеличенного сжигания ПНГ есть лишь у компании «ЛУКОЙЛ». При этом компания была единственной в последние годы, которая соблюдала все нормативы по сжиганию ПНГ.

Эксперты сошлись во мнении, что проблема повышенных штрафов за превышение лимита сжигания ПНГ является серьезной проблемой во время санкций, так как сокращаются поставки, а высвободившиеся потоки не получается полностью переориентировать на другие рынки сбыта.

Необходимо изменить подход к штрафам, иначе нефтяные компании могут перенести убытки от выплаты штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ на своих контрагентов. Из-за этого может произойти скачок инфляции.

В конце мая нефтяные компании России попросили увеличить с 5% до 30% норматив сжигания попутного газа без штрафов из-за невозможности его куда-либо деть ввиду санкций.