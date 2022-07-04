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Российские авиакомпании сообщают о проблемах с перестраховкой самолетов

«Ъ»: РНПК отказывается страховать риски российских авиаперевозчиков

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Depositphotos

Российские авиакомпании сообщают о проблемах с перестраховкой самолетов в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) — она отказывается покрывать риски авиаперевозчиков в отношении техобслуживания воздушных судов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Принадлежащая Центробанку РНПК принимает заявки авиакомпаний с марта 2022 года, после отказа европейских компаний предоставлять услуги, однако в начале лета российские перевозчики столкнулись с «попытками существенно ограничить страховое покрытие». В частности, в предлагаемых РНПК контрактах на страхование указывается, что происшествие в связи с плохим техобслуживанием самолетов не будет считаться страховым случаем.

«В европейских контрактах традиционно оговаривалось, что самолет ремонтирует производитель, разработчик или сертифицированная им организация. Сейчас мы решаем, как уладить эту проблему», — заявил источник «Ъ».

Известно, что соглашение о перестраховке на данный момент смогла заключить авиакомпания S7 — при этом, по данным другого источника, в каждом случае РНПК предлагает заключать договоры «на индивидуальных условиях».

Ранее Минтранс ответил на опасения ICAO о небезопасности авиаперелетов в России.

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