Forbes сообщил о планах VK выйти на рынок онлайн-бронирования жилья

Холдинг VK ведет переговоры о приобретении российских онлайн-сервисов бронирования жилья — краснодарского Tvil.ru и «Суточно.ру». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в одном из сервисов.

По словам основателя Tvil Алексея Черепахина, VK «проявлял интерес к компании». Источник, близкий к сервису сообщил, что Tvil хочет стать партнером VK. Как прошли переговоры, неизвестно.

Представитель «Суточно.ру» рассказал, что купить сервис хотят несколько компаний.

Tvil является одним из первых в России сервисов онлайн-бронирования жилья, по большей части он ориентирован на Крым и Краснодар. Черепахин сообщил, что общая выручка Tvil в 2021 году достигла 450 млн руб., а оборот — 2,7 млрд руб.

Сервис онлайн-бронирования «Суточно.ру» основал бизнесмен Юрий Кузнецов в Ульяновске в 2011 году. Выручка этой компании в прошлом году составила 175 млн руб.

Ранее сообщалось, что VK может купить «Авито».