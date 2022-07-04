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В «БКС» ожидают отмену лимита на переводы за рубеж для граждан

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Global Look Press

ЦБ может в дальнейшем отменить лимит на переводы за рубеж для физлиц. Об этом «Газете.Ru» заявил директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. На прошлой неделе Банк России повысил лимит с $50 тыс. до $1 млн.

«Достаточно быстро ЦБ перешел к снижению ключевой ставки, а курс доллара оказался настолько низким, что даже постоянные словесные интервенции не помогают его росту, и возникает беспокойство по поводу роста бюджетных потерь от столь крепкого курса рубля. Увеличение ежемесячного лимита одновременно и снимает ряд временных ограничений, и помогает рублю найти более приемлемый для бюджета уровень равновесного курса. Поэтому можно и дальше ожидать увеличение лимита и даже его полную отмену. Исходя из текущей высокой суммы ограничение уже сейчас незначительное», — объяснил Кузин.

Банк России последовательно смягчает ограничения по сумме перевода за рубеж. В марте 2022 года действовал лимит в $5 тыс. на перевод за рубеж, в апреле планка поднялась до $10 тыс. В мае доступная сумма перевода была повышена до $50 тыс. На прошлой неделе — до $1 млн.

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