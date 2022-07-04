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В Испании испугались тяжелой зимы из-за сокращения поставок газа из России

Минобороны Испании: ожидается очень тяжелая зима из-за снижения поставок газа РФ в Европу

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Depositphotos

Министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила, что страну может ждать «очень тяжелая» зима на фоне сокращения поставок российского газа в Европу. Об этом она сказала в интервью газете La Razon.

При этом она отметила, что Испания меньше других европейских стран зависима от РФ в плане энергии. Министр отметила, что противостояние Украины и России может затянуться на долгое время, кроме того, РФ является ядерной державой. Роблес подчеркнула, что об этом нельзя забывать.

«Мы живем в условиях, когда из-за пандемии произошел экономический кризис, и, когда мы начали приходить в себя, началась война, которая будет долгой, и мы не знаем, как она может развиваться»,— сказала Роблес.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе.

До этого министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани предупредил, что в случае прекращения поставок российского газа страна в период зимы столкнется со сложностями.

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