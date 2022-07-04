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«Ъ»: фармкомпания MSD прекратила поставки вакцин от оспы и других болезней в Россию

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Depositphotos

Американская фармакологическая компания MSD приняла решение прекратить поставки в Россию лекарственных средств и вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, за исключением тех препаратов, которые не имеют аналогов в России, сообщает газета «Коммерсантъ».

В частности, MSD прекратит поставки вакцины «Варивакс», предназначенной для защиты от ветряной оспы, а также комплексного препарата «М-М-Р II», предназначенного против паротита, краснухи и кори. В АНО «Коллективный иммунитет» пояснили, что, согласно законодательству, эти вакцины пропадут из оборота только через год после официального уведомления.

По мнению генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, решение MSD частично покинуть российский рынок является политическим. Тем не менее Шуляк уточняет, что в этом решении также есть экономические причины — отказ от поставок вакцин против ветряной оспы, краснухи и кори позволит вывести с рынка препараты с низкой долей продаж, оставив эксклюзивные лекарства на рынке.

Ранее британская фармкомпания GSK объявила о прекращении поставок витаминов и пищевых добавок в РФ.

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