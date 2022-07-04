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Данчиков: РФ будет быстрее находить направления, где можно снизить нагрузку на бизнес

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что Российская Федерация в условиях санкционных мер еще быстрее будет находить направления, где можно снизить нагрузку на бизнес. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, санкции дают дополнительный толчок реформе контрольно-надзорной деятельности, которая была начата достаточно давно, и процессу совершенствования обязательных требований.

«Поэтому я думаю, что в этих условиях государство еще быстрее будет находить направления, где можно снизить нагрузку на бизнес. И в решениях правительства Российской Федерации мы уже сейчас видим такие направления, например, законодательство о контрактной системе, упрощены закупочные процедуры», — рассказал Данчиков.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что правительству РФ необходимо еще несколько месяцев, чтобы создать стратегию среднесрочного развития российской экономики в условиях санкционного давления со стороны стран Запада.

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