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Ливийская NOC объявила форс-мажор с поставками нефти из-за кризиса в стране

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Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) заявила о форс-мажоре на своих нефтяных объектах из-за политического кризиса в стране. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы неоднократно пытались избежать форс-мажора, однако теперь выполнение взятых на себя обязательств стало невозможным. Мы вынуждены объявить форс-мажор в портах Эс-Сидр и Рас-Лануфа, а также на нефтяном месторождении Эль-Филь», — отметил глава NOC Мустафа Саналла.

Он добавил, что состояние форс-мажора также остается в портах Брега и Зуветина. Кроме того, нефть не должна стать разменной монетой в политике. Поэтому вся ответственность за сбои лежит на сторонах конфликта.

В компании указали, что кризис в стране привел к убыткам в размере 3,5 млрд. При этом объем экспорта упал в среднем до 400 тыс. баррелей в сутки. При этом раньше он был выше на 865 тыс. баррелей в сутки. Также серьезно сократились показатели добычи на газовых месторождениях.

В середине июня агентство Bloomberg сообщило, что добыча нефти в Ливии была практически полностью остановлена из-за политического кризиса в стране, который приводит к закрытию портов и месторождений энергоносителя.

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