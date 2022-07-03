В Минпромторге РФ назвали рынки Азии и Ближнего востока перспективными для экспорта древесины

В Минпромторге РФ заявили о перспективности рынков Азии, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки для экспорта продукции российского лесопромышленного комплекса, передает ТАСС.

«Полагаем, что перспективными рынками для сбыта отечественной продукции могут стать страны Ближнего Востока и Азии, а также страны Южной и Центральной Америки», — указали в министерстве.

В ведомстве отметили, что российские предприятия сотрудничали со многими странами и до введения санкций со стороны Евросоюза.

Также в Минпромторге отметили, что сегодня отечественные предприятия активно перестраивают импортные и экспортные логистические потоки. В свою очередь ведомство совместно с торгпредствами РФ оказывает содействие в этом вопросе.

Ранее газета Le Figaro писала, что европейские страны стали ощущать дефицит древесины, которая поставлялась из России и Украины.

При этом в «Рослесинфорге» (подразделение Рослесхоза) заявили, что РФ увеличила экспорт пиломатериалов на 10% в период с января по май 2022 года, несмотря на множественные антироссийские санкции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.