Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
У берегов Японии замечены три китайских военных корабля 01:07
Хореограф Глейхенгауз анонсировал новую программу Валиевой: вас ждет послание 01:02
В Каракалпакии ввели комендантский час 01:00
Российский адмирал рассказал о состоянии ВМС Украины 00:58
Президент «Барселоны» рад, что Левандовски изъявил желание перейти в испанский клуб 00:43
Авиакомпания NordStar закрыла подразделение в Петербурге 00:41
Агент Кокорина не знает, почему нападающему не удалось заиграть в «Фиорентине» 00:29
Решение о призыве Федотова приостановлено обжаловано в суде и приостановлено 00:17
Джонсон станет фигурантом новой проверки 00:16
Игрок «Истанбула» Епуряну рассказал, как Дзюбе стать любимчиком в Турции 00:05
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Чехия пробрела газ для госрезерва на $360,2 млн

close
100%
Depositphotos

Природный газ впервые включили в состав госрезерва Чехии. Государственное управление материальных резервов республики закупило его на 8,5 млрд крон (порядка $360,2 млн), передает информационное агентство ČTK.

Как сообщается, газ для госрезерва был перекачан в подземные хранилища. В них поступило 2,4 ТВт·ч газа. В настоящее время эти хранилища наполнены примерно на две трети от общего объема. Ведомство осуществило такую покупку в связи с ситуацией на Украине и угрозой свертывания поставок голубого топлива из России.

По данным агентства, в ближайшее время госуправление Чехии приобретет 75 тыс. тонн нефти за $50 млн. Этого вида энергетического сырья в госрезерве должно быть из расчета нужд на 90 дней.

Ранее уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Бартушка заявил, что если зимой отключат газ, в стране «сожгут все, что угодно, чтобы согреть людей».

До этого аналитик компании ENAS, член Института энергетики и экспертной группы «Энергия не роскошь», бывший глава Чешской газовой компании Владимир Штепан выразил мнение, что страны Евросоюза при помощи топливных санкций скорее ликвидируют свою экономику и социальное равновесие, чем нанесут вред России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть