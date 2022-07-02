В кабмине ФРГ преуменьшили объем импортируемой из России нефти в апреле и мае

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек значительно преуменьшил объем импорта российской нефти в апреле и мае 2022 года. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

По информации издания, в конце апреля Хабек сообщил, что импорт нефти из РФ составляет всего 12%. Однако в ответе минэкономики приводится другая цифра. В мае доля России в общем объеме поставок в Германию составляла 27,8%. Таким образом, Хабек более чем в два раза преуменьшил объем импортируемой из России нефти.

По мнению депутата Бундестага от фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, это свидетельствует о том, что зависимость ФРГ от российской нефти не сократилась.

«Заявленное министром Хабеком снижение зависимости от поставок сырой нефти до 12%, очевидно, было спонтанной оценкой», — пояснил Шпан.

Ранее Хабек прогнозировал «сложные» осень и зиму в стране. Такие крупные потребители как Германия используют природный газ не только в качестве топлива, но и как сырье для производства высокомаржинальной продукции.