«Ъ» сообщил, что в России вырос спрос на мебель на заказ после ухода IKEA

Спрос на изготовление и сборку мебели на заказ в июне на фоне ухода с российского рынка сети магазинов IKEA вырос почти на 30% год к году. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса «Авито Услуг».

Чаще всего пользователи интересуются и заказывают сборку и изготовление кроватей, диванов, шкафов и столов.

В сервисе YouDo отметили увеличение на 20% числа запросов на изготовление мебели на заказ относительно февраля 2022 года. В компании считают, что спрос будет лишь расти.

Директор сервиса «Авито услуги» Георгий Акопян назвал основной причиной повышенного спроса на индивидуально изготавливаемые предметы интерьера уход шведской IKEA и датского магазинов мебели JYSK.

Акопян подчеркнул, что небольшие мастерские устанавливают низкие цены на свои услуги, чем привлекают клиентов.

В то же время выручка российских крупных мебельных магазинов, по данным ИT-компании «Эвотор», увеличилась всего на 4% год у году, а продажи сократились на 15% (средний чек вырос на 20%).

Накануне «Известия» сообщили, что IKEA отложила онлайн-распродажу с 1 июля на 5 июля.