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СМИ: Япония намерена дать решительный ответ на действия РФ по «Сахалину-2»

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Япония планирует дать решительный ответ на действия России по проекту «Сахалин-2» с участием японских компаний Mitsui и Mitsubishi. Об этом сообщает газета «Иомиури».

При этом в правительстве ранее допускали, что Россия в ответ на ужесточение санкций со стороны стран G7 может принять «односторонние меры» в отношении «Сахалина-2».

Ранее сообщалось, что из-за решения Москвы контролировать энергетический проект «Сахалин-2» Токио может потерять ценный запас топлива на фоне ситуации, при которой электрическая сеть страны меньше всего может себе это позволить.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который предполагает смену оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (Sakhalin Energy).

До этого сообщалось, что указ президента РФ о передаче оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy в собственность государству поставил Японию перед сложным выбором между единством «Большой семерки» (G7) в ее давлении на Москву и собственной энергобезопасностью. Такая проблема возникла из-за того, что японские корпорации Mitsui и Mitsubishi имеют доли в «Сахалине-2».

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