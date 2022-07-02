В Минфине США заявили, что надеются определить потолок цен на российскую нефть в июле

Заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон заявил, что предельную цену российской нефти должны установить в начале июля. Об этом он сообщил в интервью газете Nikkei.

По его словам, Вашингтон рассчитывает прийти к соглашению о потолке стоимости российского сырья по итогам визита главы американского министерства финансов Джанет Йеллен в Азию.

Нельсон полагает, что Китай и Индия, нарастившие импорт российской нефти, положительно отнесутся к подобному решению.

«Есть веские причины присоединиться к ценовым ограничениям, потому что они снизят стоимость нефти. От этого выиграют все страны, которые покупают нефть у России», — сказал заместитель главы Минфина США.

В конце июня сообщалось, что лидеры стран G7 решили поручить своим ведомствам провести беседы с другими странами по поводу установления предельных цен на нефть и газ из России.

Ранее 2 июля аналитики одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase заявили, что цены на нефть могут повыситься до $380 за баррель в случае, если Россия значительно уменьшит добычу нефти в ответ на санкции Запада.