В сети «Вкусно — и точка» опровергли причастность к появлению пива в «Макдоналдс»

В ряде Telegram-каналов появились фотографии терминалов «Макдоналдс», на которых посетители могут купить пиво. В пресс-службе сети «Вкусно — и точка» опровергли свою причастность к продаже алкоголя в ресторане.

«Это не ресторан сети «Вкусно — и точка». Это предприятие, расположенное на Ленинградском вокзале. Оно принадлежит бывшему франчайзинг партнеру Макдоналдс, ООО «Развитие Рост». Наша сеть не меняет своего решения по поводу продажи алкоголя в своих ресторанах», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

12 июня сеть ресторанов «Макдоналдс» открылась в России под новым названием «Вкусно — и точка». Гендиректор сети ресторанов «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал, что в меню не будет некоторых продуктов из привычного меню «Макдоналдс». Кроме того, он отметил, что сеть не планирует вводить в меню алкоголь.

«Мы не планируем вводить алкогольную продукцию — ни пива, ни другой алкогольной продукции мы для себя не рассматриваем», — сказал Пароев.