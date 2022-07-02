Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-футболист Мостовой не понимает, почему игрок ЦСКА Чалов не остался в Швейцарии 18:14
В Набережных Челнах подросток упал с амфитеатра и сломал позвоночник 18:11
ЕСПЧ запретил Франции экстрадировать россиянина Винника в Грецию 18:09
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет «пехотой НАТО» 18:05
На роль Росомахи претендует звезда дилогии «King's man: секретная служба» 18:03
Кара Делевинь снялась топлес для британского Vogue 17:57
В NASA опасаются, что Китай объявит Луну своей 17:56
Легионер ЦСКА Гайч рассказал о сложности адаптации к России 17:54
Болельщики «Спартака» купили больше билетов, чем фанаты «Зенита», в ходе первого... 17:47
В Волгоградской области местная жительница избила свою 8-летнюю падчерицу скалкой 17:45
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В сети «Вкусно — и точка» опровергли причастность к появлению пива в «Макдоналдс»

close
100%
Телеграм-канал «Иду Бегу Еду»

В ряде Telegram-каналов появились фотографии терминалов «Макдоналдс», на которых посетители могут купить пиво. В пресс-службе сети «Вкусно — и точка» опровергли свою причастность к продаже алкоголя в ресторане.

«Это не ресторан сети «Вкусно — и точка». Это предприятие, расположенное на Ленинградском вокзале. Оно принадлежит бывшему франчайзинг партнеру Макдоналдс, ООО «Развитие Рост». Наша сеть не меняет своего решения по поводу продажи алкоголя в своих ресторанах», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

12 июня сеть ресторанов «Макдоналдс» открылась в России под новым названием «Вкусно — и точка». Гендиректор сети ресторанов «Вкусно — и точка» Олег Пароев рассказал, что в меню не будет некоторых продуктов из привычного меню «Макдоналдс». Кроме того, он отметил, что сеть не планирует вводить в меню алкоголь.

«Мы не планируем вводить алкогольную продукцию — ни пива, ни другой алкогольной продукции мы для себя не рассматриваем», — сказал Пароев.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть