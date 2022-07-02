Турция построит в Туркмении первый в стране объект зеленой энергетики

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому с турецкой компанией «Чалык энерджи» будет заключен контракт на проектирование и строительство солнечной и ветряной электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туркменское государственное информационное агентство ТДХ.

В публикации отмечается, что электростанция будет построена в этрапе (районе) Сердар Балканского велаята (области). Ее мощность составит 10 МВт.

Ожидается, что строительство стартует в июле 2022 года, а сдать объект в эксплуатацию планируется в январе 2024 года. Электростанция станет первым в Туркмении объектом, работающим на возобновляемых источниках энергии.

В стране ожидают, что подобные электростанции улучшат энергообеспечение сельского населения и территорий, удаленных от центральной системы энергоснабжения.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек от партии «Союз 90/Зеленые» заявил, что из-за существенной нехватки газа в немецких хранилищах необходимо снова подключить к сети угольные электростанции, таким образом временно отказавшись от «зеленого» перехода.