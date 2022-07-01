В Гильдии риелторов заявили, что застройщики не допустят исключения «однушек» из льготной ипотеки

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков оценил предложение Счетной палаты исключить однокомнатные квартиры и студии из всех программ льготной ипотеки, поскольку такой тип недвижимости некомфортен для семей. Как эксперт рассказал «Газете.Ru», программы льготной ипотеки больше направлены на поддержку застройщиков, поэтому они «костьми лягут», чтобы «однушки» и студии, являющиеся наиболее популярным типом недвижимости, не были оттуда исключены.

«Есть ли смысл комментировать то, что не получится, я бы вам вот так сказал. Однокомнатные квартиры и студии составляют достаточно большой массив предложений, который сейчас реализуют застройщики. Программы льготной ипотеки настроены на поддержку застройщиков. Это, конечно, вроде как поддержка граждан, которым дается возможность купить квартиру по низким ставкам, но, на мой взгляд, это все-таки больше поддержка застройщиков из строительной области, которым стимулируют спрос в текущее время, когда спроса практически нет. Однокомнатные квартиры и студии — это товар наиболее ценный в период высоких цен, потому что когда у людей нет денег, они покупают то, что подешевле, то есть однокомнатные квартиры и студии. Соответственно, застройщики костьми лягут, но добьются того, чтобы этого не было», — сказал он.

По словам Барсукова, формулировка о том, что «однушки» и студии являются некомфортным типом жилья не верна, поскольку одного человека или семью без ребенка они могут вполне устраивать. Он уточнил, что в таких квартирах действительно неудобно жить семьям с детьми, поэтому их можно было бы исключить из семейной ипотеки, но не из всех льготных программ.

«Что касается позиции, что это некомфортное жилье. Некомфортное для кого? Для семьи. Хорошо, разговаривайте тогда о том, что семейная ипотека не должна распространяться на однокомнатную квартиру и на студию, тем более, что с ребенком там жить действительно некомфортно. А что такое некомфортная однокомнатная квартира и студия не для семьи, а для одного человека или молодой семьи, у которой нет ребенка? Давайте тогда вообще, как класс, запретим студии и однокомнатные квартиры, потому что они ведь некомфортные. То есть, по мнению Счетной палаты, люди за обычную ставку по ипотеке их имеют право покупать, а по льготной ипотеке — нет. Если бы они говорили о том, что давайте мы семейную ипотеку, где ребенок подразумевается, выведем из однокомнатных квартир и студий и при этом дадим дополнительное субсидирование, которое позволит гражданам, у которых нет средств, покупать двухкомнатные квартиры и выше, вот с такой логикой я был бы согласен», — пояснил он.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала в интервью РИА «Новости», что ведомство предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ ипотечного кредитования с господдержкой, поскольку «государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий». По ее словам, программы льготной ипотеки направлены на улучшение жилищных условий граждан, поэтому должны соответствовать принципам комфортного проживания – «отдельная комната каждому члену семьи».