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Элитное жилье в Сочи обогнало по стоимости Москву и Санкт-Петербург

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Цены на первичном рынке элитной недвижимости Сочи за первые полгода 2022 года выросли на треть, обогнав Москву и Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение регионального директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольги Широковой.

Стоимость элитного жилья на этом российском курорте достигла 2,45 млн руб. за квадратный метр. В столице цена на такую недвижимость составляет 1,46 млн руб., в Петербурге — 566 тыс. руб.

«За шесть месяцев показатель продемонстрировал рост на 36%, что связано с прямым повышением цен практически во всех проектах элитного сегмента на рынке», — сказала Широкова.

В Москве и Петербурге в процентном соотношении цена на элитную недвижимость увеличилась за первые шесть месяцев 2022 года на 9% и 6% соответственно.

В начале июня издание «Известия» написало, что средняя стоимость квадратного метра жилья в сегменте масс-маркет в Москве превысило 336 тыс. руб.

Второе место в списке самых дорогих городов по части стоимости квадратного метра жилья занял город Сочи. Там средняя цена квадратного метра вторичного жилья составляет 278 тыс. руб. Стоимость в последние годы увеличилась в 3-4 раза. Цены в этом курортном городе выросли из-за ограничений на новое строительство, выросшего интереса к курортной недвижимости с начала пандемии и влияния санкций.

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