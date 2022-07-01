В маркетплейсе «Сравни» спрогнозировали снижение ставок по вкладам до 4% к концу года

Ставки по вкладам могут опуститься с текущих 9% до 4% годовых из-за дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ. Такой прогноз «Газете.Ru» дал руководитель отдела финансового планирования и анализа финансового маркетплейса «Сравни» Артем Харченко.

«В первую очередь на среднюю ставку по вкладам оказывает влияние ключевая ставка ЦБ. Так как ставка за последние 4 месяца снизилась с 20% до 9,5% годовых, проценты по вкладам упали прямо пропорционально. Ставку должны дальше снижать. К концу года она может откатиться до уровня конца 2021 года в 5% годовых. При таком сценарии ставки по депозитам могут снизится до 4% годовых», — заявил Харченко.

По его словам, ставки по депозитам всегда меняются вслед за изменением ключевой ставки. Он объяснил, что банки берут деньги в ЦБ под процент, примерно равный ключевой ставке.

«Так как банк — коммерческая организация, проценты по депозитам всегда будут, как правило, меньше, чем ключевая ставка ЦБ. Не стоит забывать и о том, что банку дополнительно необходимо покрывать расходы на страхование вклада и все свои прочие операционные затраты», — уточнил Харченко.

В 2021 году ЦБ повышал ставку восемь раз подряд. Цикл увеличения ключевой ставки ЦБ начался в марте 2021 года с уровня в 4,25% годовых. 11 февраля 2022 года регулятор поднял показатель сразу на 1 п.п., до 9,5%, что стало максимумом с весны 2017 года. Затем регулятор поднял ее сразу до 20% на фоне санкций. 18 марта ставка была сохранена на уровне 20% годовых. Затем начался цикл снижения ключевой ставки. 10 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых, 29 апреля – до 14%. 26 мая ключевая ставка была уменьшена до 11% годовых. 14 июня ставка была возвращена на уровень 11 февраля в 9,5%.