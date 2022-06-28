Туроператоры России получили 30% новых клиентов из-за санкций и ограничений

Примерно 25-30% россиян, которые привыкли ездить за рубеж самостоятельно, стали обращаться к туроператорам для бронирования путевок из-за введенных санкций в отношении России и определенных ограничений. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

Клиентская база туркомпаний выросла из-за того, что стало невозможно использовать российские банковские карты за рубежом. Кроме того, российский рынок покинули популярные сервисы бронирования, отметили участники рынка.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, тренд на организованные бронирования появился еще в 2021 году, в разгар пандемии коронавируса. Это было связано с тем, что самостоятельные туристы сами решали вопросы по возвращению в Россию, а те, кто бронировал туры, возвращались при помощи туроператора.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что переориентирование клиентов на организованное бронирование не восстановит показателей рынка даже на докризисный уровень. Кроме того, это явление временное, так как речь идет о перераспределении числа туристов, а не о чистом росте.

В конце мая агентство Anadolu сообщило, что Турция планировала принять несколько миллионов туристов из РФ и Украины, но из-за специальной военной операции РФ такой цифры добиться не удастся. Однако страна сумела найти альтернативу путешественникам из этих стран и продемонстрировать рекордные показатели.