Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Оренбургской области вооруженный 27-летний россиянин угнал катафалк 10:37
В Якутске арестовали россиянку за секс в общественном месте 10:37
Глава МИД Великобритании призвала не искать скорейшего урегулирования на Украине 10:36
«Спартак» отказался от покупки лучшего бомбардира РПЛ Агаларова 10:36
СтарХит: Регина Тодоренко во второй раз стала матерью 10:31
Хакеры вызвали аварию на сталелитейном заводе 10:29
Названы главные причины плохого сна 10:26
Соседов назвал Шатунова «посредственностью» и сравнил его с Бузовой 10:23
В Калужской области осудят мужчину, который зарезал сожительницу из-за расставания 10:22
В одном из районов Новороссийска ввели режим ЧС из-за обнаружения фугаса... 10:21
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Туроператоры России получили 30% новых клиентов из-за санкций и ограничений

close
100%
Depositphotos

Примерно 25-30% россиян, которые привыкли ездить за рубеж самостоятельно, стали обращаться к туроператорам для бронирования путевок из-за введенных санкций в отношении России и определенных ограничений. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

Клиентская база туркомпаний выросла из-за того, что стало невозможно использовать российские банковские карты за рубежом. Кроме того, российский рынок покинули популярные сервисы бронирования, отметили участники рынка.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, тренд на организованные бронирования появился еще в 2021 году, в разгар пандемии коронавируса. Это было связано с тем, что самостоятельные туристы сами решали вопросы по возвращению в Россию, а те, кто бронировал туры, возвращались при помощи туроператора.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что переориентирование клиентов на организованное бронирование не восстановит показателей рынка даже на докризисный уровень. Кроме того, это явление временное, так как речь идет о перераспределении числа туристов, а не о чистом росте.

В конце мая агентство Anadolu сообщило, что Турция планировала принять несколько миллионов туристов из РФ и Украины, но из-за специальной военной операции РФ такой цифры добиться не удастся. Однако страна сумела найти альтернативу путешественникам из этих стран и продемонстрировать рекордные показатели.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть