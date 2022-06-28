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«Ъ»: спрос на электронику и бытовую технику в ТЦ Москвы снизился почти на 50%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В первой половине июня торговые центры Москвы продали почти вдвое меньше (на 48%) электроники и бытовой техники по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество покупок сократилось на 9%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования консалтинговой компании Focus Technologies.

Отмечается, что также замедлился рост средних цен. Если в марте цены на основные позиции электроники и техник выросли на 28% по сравнению с с январем-февралем, то в июне разница составляла уже только 14%. Это связано с тем, что покупатели акцентировали свое внимание на более дешевых товарах: расходных материалах, картриджах, товарах для кофемашин, посуде и прочее.

По словам руководителя направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаила Васильева, по больше части на товарооборот повлияло сокращение в июне трафика магазинов электроники и бытовой техники на 26% относительно июня 2021 года и конверсии (доли посетителей, которые делают покупку). Это связано с общим снижением покупательской способности российских граждан, сделанными в марте крупными покупками и дефицитом в некоторых категориях.

В одной из сетей сообщили, что магазинах бытовой техники в апреле и мае продажи упали на 35% год по сравнению с прошлым годом, в июне — на 20–25%. То же произошло с продаже смартфонов (-30% в мае-июне).

В «М.Видео—Эльдорадо» считают, что цены особо не сказываются на покупательском спросе. Объемы российского рынка электроники в апреле—июне ниже 2021 года во всех каналах продаж. Такая ситуация возникла в результате всплеска спроса на технику в конце февраля — начале марта и ухода ряда брендов из России, отметили в ритейлере.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что товарооборот в магазинах косметики и парфюмерии в московских ТЦ снизился на 12%.

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