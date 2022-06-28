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Ретейлеры попросили ФНС о снижении НДС и отсрочку на выплаты взносов

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Global Look Press

Ретейлеры попросили Федеральную налоговую службу (ФНС) понизить НДС на социально значимые товары и ввести отсрочку на выплаты страховых взносов ради сдерживания продуктовой инфляции. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) к главе ведомства Даниилу Егорову.

В АКОРТ отметили, что сокращение торговой наценки помогло снизить цены на товары первой необходимости на 10%. Сейчас НДС на социальные товары составляет 13%, однако этого недостаточно. Поэтому необходимо ретейлерам продлить на год сроки уплаты страховых взносов и налог на прибыль организаций, на имущество, НДС и НДФЛ.

В ассоциации указали, что из-за сложного экономического положения в стране ретейлеры вынуждены брать кредиты по большим ставкам ради пополнения оборота. Из-за этого конечная стоимость продуктов возрастает. Кроме того, еще серьезнее возросла финансовая нагрузка на торговые сети из-за того, что пришлось перестраивать логистику и цепочки поставок.

Аналитики посчитали, что на фоне непростой экономической ситуации в стране число краж в магазинах стало больше. Это может стать поводом для пересмотра ситуации, так как работающего механизма признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи сейчас нет.

В конце мая «Коммерсантъ», ссылаясь на обращение производителей продуктов к премьеру РФ Михаилу Мишустину писал, что поставщики попросили не отменять запрет на расширение торговых сетей при достижении 25% рынка на определенной территории.

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