В Казахстане не видят проблем с выплатами по размещенным в рублях бумагам

Заместитель премьер-министра — министр финансов республики Ерулан Жамаубаев заявил, что у Казахстана нет проблем с размещенными в рублях бумагами из-за якобы дефолта РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, когда бумаги размещаем в России, эмитентом является Республика Казахстан. У нас никаких проблем нет с выплатой по нашим бумагам. То, что происходит в России, я комментировать не могу. [По нашим бумагам проблем. — «Газета.Ru»] не ожидаем», — пояснил Жамаубаев.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. 27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением американской стороны о том, что в РФ наступил дефолт. Он также добавил, что в Москве следят за происходящем на саммите «Большой семерки» в Германии.