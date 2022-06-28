Япония выделит 200 млн долларов на решение продовольственного кризиса

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе саммита G7 в Германии заявил, что правительство Японии планирует выделить 200 млн долларов на борьбу с глобальным продовольственным кризисом, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, продовольственная безопасность стала одной из главных тем саммита. Средства, которые планирует выделить Япония, пойдут на помощь Украине и странам Ближнего Востока и Африки, больше других пострадавшим от повышения цен на продовольствие.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо на полях саммита G7 призвал восстановить цепочки поставок российского продовольствия и удобрений. Он добавил, что необходимо донести банкам, страховым компаниям и перевозчикам информацию о том, что поставки продовольствия и удобрений из России не попадают под санкции.

Также ранее руководитель департамента сельского хозяйства Херсонской области Игорь Григорьев рассказал, что фермерам предстоит собрать урожай зерновых с 1,2 млн га.