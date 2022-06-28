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Politico: Макрон призвал к глобальному ограничению цен на нефть и разозлил США

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Ludovic Marin / POOL via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров Большой семерки (G7) призвал к глобальному ограничению цен на нефть, что рассердило представителей США. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что идея французского лидера потребует «сотрудничества или принуждения» основных поставщиков нефти, в том числе Саудовской Аравии и Нигерии, которые входят в ОПЕК.

Соединенные Штаты, которые в настоящее время являются крупнейшим производителем нефти в мире, ранее предложили ограничить цены на российскую нефть, и официальные представители страны на саммите «были раздражены, но не удивлены» планом Макрона. Они заявили, что может потребоваться продолжительное время, чтобы обсудить детали и заключить сделку.

Эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре назвал идею США о введении потолка цен на нефть из России «дымовой завесой», указывая на то, что именно политика санкций этой страны «взвинтила цену на нефть».

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