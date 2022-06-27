Дерипаска обратился к выпускникам с призывом остаться в России

Российский миллиардер Олег Дерипаска на вручении дипломов Высшей школы бизнеса МГУ посоветовал выпускникам не торопиться с решением покинуть Россию, переедает РБК, ссылаясь на представителя бизнесмена.

В своей речи Дерипаска рассказал о времени, когда он выпускался из университета. По его словам, тогда развивалась торговля с Европой, и к 2003 году Россия смогла синхронизировать отношения с партнерами, выстроить логистику, систему расчетов. Бизнесмен отметил, что сегодня канал с Европой закрыт на 75%, но не полностью.

«Не нужно туда стремиться. Все, кто уехал, из тех, кто хочет работать, они будут вынуждены вернуться. Это ошибочная стратегия», — сказал миллиардер.

Предприниматель отметил, что через «долгих пять-семь лет» у России появятся новые рынки, она сможет кооперироваться с Юго-Восточной Азией, Китаем, Индией, Ближним Востоком, Северной и Западной Африкой. Дерипаска заключил, что «нужно будет постараться».

Ранее Дерипаска призвал помнить об опасности, исходящей от ядерной войны.