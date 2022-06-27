В России появилась Ассоциация блогеров и агентств

В России создали Ассоциацию блогеров и агентств (АБА) для консолидации рынка. Об этом во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявила президент Ассоциации блогеров и агентств Татьяна Иванова.

«По неофициальным данным, за прошлый год общий оборот интернет-маркетинга составил 15 млрд рублей. При этом наш рынок никогда не был объединен никакой ассоциацией в отличие от, например, Ассоциации креативных агентств. И так сложилось, что создание ассоциации было абсолютно ситуативной историей. Мы собрались на несколько антикризисных встреч, чтобы понять, что же нам делать дальше. И создание ассоциации стало логичным шагом», — приводит ее слова ТАСС.

Как отмечает сайт «Аргументы и факты», главными целями ассоциации являются: обеспечение эффективного диалога с правительством, развитие отрасли, борьба с монополизацией рынка, признание государством блогинга профессией и приравнивание интернет-маркетинга к IT-компаниям.

Президент АБА отметила, что уже созданы рабочие группы по разным направлениям. Она добавила, что новая организация объединяет порядка 65% рынка, в нее вошли более 30 агентств, курирующих многих топовых русскоязычных блогеров.

Кроме того, сооснователь АБА Максим Перлин подчеркнул, что ассоциация создана не чиновниками, а участниками рынка, и зарегистрирована как НКО, поэтому никакой коммерческой деятельностью заниматься не планирует. По его словам, теперь будет представитель рынка, который сможет высказывать общую позицию.

Среди задач ассоциации Перлин выделил, в частности, эффективное взаимодействие с государством. «Нам бы хотелось, чтобы государство признало influence-маркетинг как индустрию, чтобы государство признало блогеров как профессию», — заявил он.

Кроме того, сооснователь АБА выразил надежду, что компании, работающие с блогерами, будут приравнены к IT-компаниям.

«Третье важное направление, которое мы хотим от государства - это приравнять компании, которые работают с блогерами, к IT-компаниям или мультипликаторам и соответственно транслировать все преференции и льготы, которые есть у последних», — заключил он.