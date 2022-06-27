Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Бундестаге назвали предложение США о потолке цен на нефть из России... 19:19
В комитете Госдумы заявили об отсутствии последствий «искусственного дефолта» России 19:18
Мать мальчика, пострадавшего от взрыва электронной сигареты, рассказала о его... 19:17
Филипп Киркоров с отцом посетили показ Валентина Юдашкина на Московской неделе... 19:16
Молодого человека из Воронежа избили за танцы на кладбище 19:14
Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 21.06—27.06 19:14
13-летняя девочка оказалась в реанимации после того, как наглоталась воды... 19:09
Австралийский врач лишился работы из-за слов об изнасилованных женщинах 19:07
Байден объявил о повышении пошлин на ряд позиций импорта из России 19:06
Зеленский прокомментировал новость о грядущем увольнении главы СБУ 19:01
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В России появилась Ассоциация блогеров и агентств

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В России создали Ассоциацию блогеров и агентств (АБА) для консолидации рынка. Об этом во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявила президент Ассоциации блогеров и агентств Татьяна Иванова.

«По неофициальным данным, за прошлый год общий оборот интернет-маркетинга составил 15 млрд рублей. При этом наш рынок никогда не был объединен никакой ассоциацией в отличие от, например, Ассоциации креативных агентств. И так сложилось, что создание ассоциации было абсолютно ситуативной историей. Мы собрались на несколько антикризисных встреч, чтобы понять, что же нам делать дальше. И создание ассоциации стало логичным шагом», — приводит ее слова ТАСС.

Как отмечает сайт «Аргументы и факты», главными целями ассоциации являются: обеспечение эффективного диалога с правительством, развитие отрасли, борьба с монополизацией рынка, признание государством блогинга профессией и приравнивание интернет-маркетинга к IT-компаниям.

Президент АБА отметила, что уже созданы рабочие группы по разным направлениям. Она добавила, что новая организация объединяет порядка 65% рынка, в нее вошли более 30 агентств, курирующих многих топовых русскоязычных блогеров.

Кроме того, сооснователь АБА Максим Перлин подчеркнул, что ассоциация создана не чиновниками, а участниками рынка, и зарегистрирована как НКО, поэтому никакой коммерческой деятельностью заниматься не планирует. По его словам, теперь будет представитель рынка, который сможет высказывать общую позицию.

Среди задач ассоциации Перлин выделил, в частности, эффективное взаимодействие с государством. «Нам бы хотелось, чтобы государство признало influence-маркетинг как индустрию, чтобы государство признало блогеров как профессию», — заявил он.

Кроме того, сооснователь АБА выразил надежду, что компании, работающие с блогерами, будут приравнены к IT-компаниям.

«Третье важное направление, которое мы хотим от государства - это приравнять компании, которые работают с блогерами, к IT-компаниям или мультипликаторам и соответственно транслировать все преференции и льготы, которые есть у последних», — заключил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть