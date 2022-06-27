Швейцарские спецслужбы: импортеры российского зерна испытывают трудности из-за санкций

Страны, которые импортируют зерно из России столкнулись с трудностями, так как финансовые операции с РФ стало сложно проводить, кроме того многие транспортные компании бойкотируют Россию, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ежегодный отчет спецслужб на сайте Федерального совета Швейцарии.

В документе подчеркивается, что под западные санкции не попадает импорт зерна из РФ.

«Но импортеры испытывают трудности с покупкой российского зерна, поскольку финансовые операции с российскими компаниями стали более сложными и многие судоходные компании бойкотируют Россию», — говорится в тексте.

В частности, затруднение финансовых операций вызвано отключением ряда российских банков от платежной системы SWIFT.

В ведомстве уточнили, что ряд стран Африки, а также Ближнего и Дальнего Востока до 90% зависят от импорта зерна с Украины и России.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» собираются ввести санкции в отношении причастных к вывозу зерна с территории Украины.