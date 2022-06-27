Бывшие сырки «Б.Ю. Александров» появились в продаже под новым брендом

В российских продуктовых сетях появились глазированные сырки «А, Ростагрокомплекс», раньше выпускавшиеся под брендом «Б.Ю. Александров», узнала «Газета.Ru».

По словам корреспондента, который обошел несколько магазинов, в «Перекрестке» вся линейка сырков уже продается с новым названием, в «Пятерочке» — почти вся, за исключением нескольких позиций — «суфле», «в белом шоколаде» и «в темном шоколаде».

В то же время на прилавках осталась и продукция под брендом «Б.Ю.Александров».

«Сырки со старым названием — старая партия», — уточнил продавец «Пятерочки». По его словам, сырки с новым названием начали завозить уже месяц назад.

«Завозят месяц, около того. Скорее всего, скоро вся их линейка у нас обновится. И вся продукция «Ростагрокомплекса» будет с новым названием. Поставщик – «Ростагрокомплекс» — не менялся», — отметил продавец.

В «Перекрестке», помимо сырков, появились ряженка и кефир под тем же брендом «А, Ростагрокомплекс».

«Раньше сырки и другая кисломолочка назывались «Б.Ю.Александров». Мы получили партию новых сырков, ряженки и кефира в понедельник. Цены, в частности, на сырки, выросли. Раньше они стоили 58 рублей у нас, теперь – 70 рублей», — рассказала «Газете.Ru» продавец «Перекрестка».

О том, что продукция бренда «Б.Ю. Александров» поменяет название на «А, Ростагрокомплекс», сообщал Forbes в конце прошлой недели.

Логотип сырков изменило основное операционное юридическое лицо завода, который выпускает в том числе глазированные сырки, компания «Ростагрокомплекс».

Предприятие поменяло название продукции после исков против компании со стороны Екатерины Александровой, дочери умершего в ноябре 2020 года создателя бренда Бориса Александрова. В начале 2022 года наследница обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием возмещения, по крайней мере, 1,49 млрд руб. понесенных ею убытков.

Иски Александрова направила к юридическим лицам, отвечающим за выпуск сырков, в том числе к ООО «Ростагрокомплекс». Александрова настаивает, что компания не выплачивала роялти и незаконно использовала для выпуска сырков принадлежащий ей товарный знак «Б.Ю.Александров», хотя договор между сторонами предусматривал выплату процента за использование бренда.