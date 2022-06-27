Цены на металл в России снизились на 40% с начала марта

Металл в России с начала марта упал в цене на 40%. Об этом ТАСС заявил президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

«Ситуация с ценами на материалы разнится по регионам, но тенденции приблизительно везде похожие. По металлу с марта наблюдаем снижение — на сегодня он подешевел до 40%», — отметил Глушков.

Он добавил, что с начала 2022 года наблюдалась ситуация, когда цены на металл росли. При этом рост цен на металл начался еще в 2020 году. В течение 2021 года его стоимость выросла более чем в два раза.

По его словам, цементная группа материалов также росла в цене, но в апреле наблюдалось падение на 10%. Затем цены вернулись к уровню начала 2022 года и ситуация, в целом, стабилизировалась.

В конце мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение исполнительному директору ассоциации «Русская сталь» Алексею Сентюрину за пессимистичный прогноз по поводу снижения производства.