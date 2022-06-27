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Gallina Blanca не смогла продать свой бизнес в России

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Gallina Blanca

Испанская GBFoods (выпускает продукты под брендом Gallina Blanca) не смогла продать российский бизнес непальской Chaudhary Group из-за проблем с привлечением средств. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

GBFoods испанской семьи Карулья не смогла закрыть сделку по продаже российского бизнеса структурам непальской Chaudhary Group (выпускает лапшу WaiWai, сладости, чипсы в Непале, Индии, Бангладеш, Сербии и Казахстане). В частности, это могло произойти из-за проблем с привлечением средств после начала спецоперации России на Украине, отметили источники издания.

Эксперты сошлись во мнении, что расторжение сделки не повлечет за собой санкций, предусмотренных условиями соглашения, так как события на Украине можно поставить под понятие форс-мажор. Поэтому стороны не будут привлекать друг друга к ответственности.

Аналитики посчитали, что по всем основным показателям российская структура компании Galina Blanca все еще привлекательна в плане инвестиций и должна быть устойчива к кризисам. С другой стороны, сложности с поставками ингредиентов и упаковки могут позже включиться в конечную стоимость сделки с будущими покупателями, то есть может произойти продажа с большей скидкой.

В конце декабря «Коммерсант» писал, что GBFoods покидает российский рынок. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ООО «СиДжи Фудс» (непальский производитель лапши Wai Wai) купить ЗАО «Юроп Фудс ГБ» (российская структура GBFoods).

В феврале Gallina Blanca опровергла уход с российского рынка. В поступившим в «Газету.Ru» сообщении говорилось, что производитель продуктов питания Gallina Blanca не уйдет из России и СНГ после смены акционера.

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