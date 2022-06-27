В Германии усомнились в реальности плана по установке предельных цен на нефть из России

Эксперты усомнились в том, что у западных стран получится реализовать план по установлению предельных цен на закупки нефти из России. Об этом они заявили телеканалу Das Este.

По мнению Александра Сандкампа из Кильского института мировой экономики, план сработает только если его поддержат все важные страны, которые покупают российскую нефть, включая Китай, Индию или Индонезию. Однако, как отметил эксперт, сейчас нельзя предполагать, что такое объединение будет возможно.

С этой точкой зрения согласен и эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново.

«Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования. Возникает вопрос, как США и страны «большой семерки» намерены склонить эти страны присоединиться», — подчеркнул Стауново.

Саммит лидеров стран Группы семи (G7) стартовал 26 июня в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Главными темами переговоров станут конфликт на Украине, последствия санкций против России, возможный запрет на импорт российского золота из России.

Ранее сообщалось, что страны G7 обсуждают ограничение цены на российскую нефть, которое будет работать за счет введения ограничений на страхование и доставку.