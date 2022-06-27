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Российское предприятие начало работать по сокращенной рабочей неделе

Новосибирский инструментальный завод перешел на сокращенную рабочую неделю

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Кадр из видео/Телеканал Губерния 33 — Владимир

Новосибирский инструментальный завод, являющийся одним из крупнейших российских машиностроительных предприятий по производству слесарно-монтажного инструмента, перешел на сокращенную рабочую неделю. Как пишет ТАСС , это произошло из-за резкого снижения спроса на продукцию.

Министр промышленности и торговли области Андрей Гончаров рассказал, что три потребителя инструмента на данный момент уменьшили заявки. Он также выразил уверенность, что в ближайшее время логистические цепочки наладятся и ситуация на предприятии стабилизируется.

Ранее сообщалось, что специализирующийся на производстве фармацевтической продукции уральский завод «Медсинтез» сохранил часть поставок сырья из Европы для производства фармупаковки. Председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров указал, что еще часть импортных товаров из европейских стран заменили на китайские аналоги. Какие именно товары, используемые на предприятии, теперь будут производства китайской стороны, он не уточнил.

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