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Сахалин рискует потерять редчайшие лилии Глена

Cуд разрешил рубить лес в Долине Туристов, где растут редчайшие лилии Глена

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

На Сахалине суд разрешил рубить лес в Долине Туристов, ради дороги к горнолыжной трассе. Здесь растут редчайшие лилии Глена, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Экологи несколько лет боролись с властями за сохранение пяти тысяч краснокнижных цветов.

Вырубить реликтовое место хочет туркомплекс «Горный воздух».

Апелляции подавались от обеих сторон на каждое решение. В этот раз суд встал не на сторону экоактивистов.

В карте местонахождения лилий якобы обнаружились погрешности, которые доказывают, что стройка им не навредит. Экологи хотят обратиться в Верховный суд.

Ранее сообщалось, что чиновники изменили границы памятника природы, чтобы его застроить.

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