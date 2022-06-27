Самозанятым хотят предоставить налоговый вычет на покупку недвижимости

В Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому самозанятые смогут получить имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас индивидуальные предприниматели при переходе на специальный режим налогообложения не могут получать вычеты по налогу на доходы физических лиц, в том числе и по расходам на приобретение квартиры.

Как рассказал зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, причиной разработки законопроекта стало большое количество обращений от самозанятых граждан, которых становится все больше в России из-за удачного эксперимента по действию такого льготного режима.

По словам депутатов Госдумы, появление такого закона позволит популяризировать статус самозанятых, чтобы как можно больше людей выходили из тени и работали вбелую.

Авторы инициативы подчеркивают, что имущественный вычет для самозанятых должен действовать до конца срока эксперимента по введению налога на профессиональный доход, то есть до 2029 года.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести налоговый вычет на «выпускной набор» — платье или костюм для выпускников школы.