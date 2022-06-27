Bloomberg: в Российской Федерации наступил дефолт

Агентство Bloomberg выступило в понедельник с утверждением, что в Российской Федерации произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что крайний срок для выплаты 100 млн долларов по купонам истек в ночь на 27 июня.

Агентство утверждает, если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получают оговоренные средства, такая ситуация считается дефолтом. Оно также отмечает, что подобное положение наблюдается впервые с 1918 года.

Сам факт дефолта «в большей степени имеет символическое значение и мало беспокоит россиян», которых заботят иные проблемы в национальной экономике, отмечается в публикации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал «Газете.Ru», что для России дефолт, который могут объявить уже в понедельник, 27 июня, не несет никаких неприятностей.

По словам политика, все страны «прекрасно знают» о том, что у России есть деньги на выплату внешнего долга.