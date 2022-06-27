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Экономист Прокудин: возможный факт дефолта по евробондам для РФ уже не имеет значения

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Reuters

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что возможный факт дефолта по суверенным еврооблигациям для России уже не имеет никакого значения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия была признана дефолтной комитетом по CDS (Комитет по кредитным деривативам, Credit Derivatives Determinations Committees), так как она не уплатила проценты на деньги, которые дошли с задержкой до инвесторов. Поэтому с точки зрения Запада Россия уже в дефолте», — утверждает Прокудин.

По его словам, дальнейшие дефолты для этого определения не имеют значения, как и для России не имеет значения сам факт дефолта, ведь это только проблема корпораций, которым западные банки не лонгируют кредиты, утверждает экономист.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал «Газете.Ru», что никаких неприятностей для России дефолт, который могут объявить уже в понедельник, 27 июня, не несет никаких неприятностей.

По словам политика, все страны «прекрасно знают» о том, что у России есть деньги на выплату внешнего долга.

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