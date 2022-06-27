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Аналитик прокомментировал заявление западных СМИ о скором дефолте в России

Аналитик Беляев: угрозы дефолта в России нет, потому что у страны есть деньги

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Reuters

Дефолта в России не будет, потому что деньги у страны есть, при этом выборочный или технический дефолт может быть объявлен, но он никак не скажется на экономике. Об этом заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, передает «Лента.ру».

«Россия успеет выполнить свои обязательства, потому что 100 миллионов долларов — это не такие большие деньги в государственном масштабе. У нас эти деньги есть, поэтому дефолта не будет», – считает Беляев.

Как пояснил аналитик, дефолт могут объявить тогда, когда у страны не хватает средств для выполнения своих обязательств.

Он отметил, что несмотря на то, что дефолт России объявить невозможно, западные страны могут пойти на все и, в частности, поставить препятствия по пути движения этих денег. Если Запад заявит, что средства двигаются в рублях, но выплачены должны быть в валюте, то в таком случае может быть объявлен технический дефолт, подчеркнул он.

По словам экономиста, России также может быть объявлен выборочный дефолт в том случае, если требования будут удовлетворены, а средства получены, но будут нарушены какие-то условия обязательств.

При этом Михаил Беляев заверил, что даже если технический или выборочный дефолт объявят, то российская экономика это никак не почувствует его на себе.

26 июня агентство Bloomberg заявляло, что Россия находится в нескольких часах от дефолта.

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