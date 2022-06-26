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Страны G7 запускают партнерство для укрепления мировой экономики и цепочек поставок

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AP

Страны Группы семи (G7) запускают новое партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, передает пресс-служба Белого дома.

«Президент (США Джо. — «Газета.Ru») Байден и другие лидеры стран G7 официально запускают Партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям», — сказано в сообщении.

Как заявили в Белом доме, новое партнерство преследует цель «устранить пробелы в инфраструктуре развивающихся стран, укрепить мировую экономику и цепочки поставок, а также продвинуть интересы» Соединенных Штатов в сфере национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что лидеры «большой семерки» возьмут на себя обязательства по оказанию Украине бессрочной поддержки в ее защите от России.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что лидеры G7 объявят о навязывании РФ дополнительных издержек из-за ситуации на Украине.

Саммит G7 под председательством ФРГ пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.

Все новости на тему:
Саммит G7
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