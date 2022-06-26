В Эстонии заявили, что отказ от импорта из РФ и Белоруссии увеличит расходы на €860 млн

Эстонский Центр мониторинга развития «Влияние отказа от импорта из РФ и Белоруссии» отметил, что прекращение импорта из этих стран увеличит расходы национальных компаний на €860 млн по ценам 2021 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на краткий доклад организации.

В исследовании анализировались 540 товарных групп. Учитывались лишь прямые эффекты импортозамещения.

«Замещение импорта товаров из РФ и Белоруссии осложняется тем, что на рынке во многих секторах экономики нет излишков предложения и за получение товара просто приходится платить более высокую цену. Полное прекращение импорта необходимых материалов окажет наибольшее влияние на складскую и транспортную сферы, а также на производство металлов, лесную и химическую промышленность», — рассказал эксперт Центра Уку Варблане.

Он добавил, что по ряду позиций замещение товаров по итогу получается гораздо более дорогим. В частности это касается химической промышленности (+23%), деревообработки (+28%), транспортировки и хранения товаров (+31%), производства металла (+57%) и изделий из металла (+63%).

В 2021 году суммарный импорт товаров в Эстонию составил €20 млрд, из которых €2,1 млрд (10,5% от общего объема импорта) приходился на РФ и €600 млн (3,1% от общего объема импорта) — на Белоруссию.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готов изучить возможность введения запрета на импорт золота из РФ.