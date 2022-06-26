В России дефицит управленцев на предприятиях составил 40% к началу лета

В России не хватает квалифицированных руководителей, поэтому дефицит этих кадров на производстве составляет 40%. Об этом пишут «Известия».

«Управленцы на производство по-прежнему остаются самой востребованной категорией — это до 20–25% от всех вакансий в топ-менеджменте. По данным наших опросов, примерно в 40% производственных предприятий сегодня наблюдается дефицит управленческих кадров», — отметила генеральный директор UTEAM Анна Крылова.

Эксперты сошлись во мнении, что вопреки росту числа предложений, число резюме на площадках по поиску работы снижается. Если в начале 2022 года в работе нуждались свыше 160 тыс. руководителей, то уже сейчас чуть больше 80 тыс.

Аналитики подсчитали, что больше всего открытых вакансий к началу лета для руководителей было в сфере ритейла. Следом идут компании, оказывающие b2b-услуги, производители FMCG, ИТ и застройщики.

14 июня в пресс-службе компании интернет-рекрутмента HeadHunter сообщили, что почти 10% вакансий среди подработок на лето приходится на продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. Позицию продавца-консультанта и продавца-кассира назвали в службе самой востребованной, после нее следуют официанты и бармены, замыкают тройку – повара и пекари.