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В Бельгии предупредили об «эффекте домино» из-за нехватки газа в Германии

Премьер Бельгии Де Кроо предсказал ЕС «эффект домино» из-за нехватки газа в Германии

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что ситуация с энергоснабжением Германии может спровоцировать «эффект домино» в Европейском союзе, передает немецкий телеканал n-tv.

«Если у Германии возникнут проблемы, это также окажет огромное влияние на все другие европейские страны. Пока что она (Германия) — единственная страна, которой пришлось признать, что ей, возможно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за нехватки газа», — раскрыл он свою позицию.

Ранее Bloomberg сообщал, что правительство Германии подготавливает население к «трудным временам», которые могут возникнуть вследствие энергетического кризиса, вызванного побочными эффектами санкций против РФ.

До этого Германия призвала G7 продолжать финансирование проектов по ископаемому топливу.

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