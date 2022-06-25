Сенат Канады поддержал законопроект о продаже замороженных российских активов

Сенат парламента Канады поддержал законопроект о конфискации активов лиц, находящихся под санкциями, передает Reuters.

В рамках этого закона можно будет, в частности, конфисковывать и продавать замороженные активы граждан РФ, которые попали в санкционный список на фоне украинского кризиса.

56 сенаторов поддержали 450-страничный проект премьер-министра Джастина Трюдо, 16 проголосовали против. Законопроект подразумевает также двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранцам, поправки в налоговое и уголовное законодательства, а также изменения в правилах въезда в страну.

Ранее министр финансов Канады Христя Фриланд сообщила, что Оттава считает уместным финансировать «колоссальные» потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет средств граждан РФ, замороженных из-за санкций.