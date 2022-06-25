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Эксперты рассказали, как лучше поступить с евро и долларами

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Сбережения в евро и долларах лучше всего сейчас вложить в активы, которые могут принести доход, или перевести в альтернативные валюты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Михаил Селезнев считает, что в условиях санкций еще больше банков начнут вводить комиссии за содержание валютного счета. При этом он отметил, что ввод ограничений на НКЦ, который ожидается в седьмом пакете санкций против РФ, не позволит свободно конвертировать валюты на бирже. Так, эксперт порекомендовал уменьшать долю активов в долларе и евро.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев советует держать валюту на своем банковском счете или в виде наличных дома учетом высоких темпов инфляции в мире. Однако специалист отмечает, что купюры сейчас имеют немного большую ценность, поскольку запрет на поставку банкнот в Россию создает некоторый дефицит наличных долларов и евро в стране.

Ранее Банк России заявил, что базовый уровень доходности вкладов в рублях в июле составит 15,4%.

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