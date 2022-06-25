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«Ъ»: товарооборот в магазинах косметики и парфюмерии в московских ТЦ снизился на 12%

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Depositphotos

Товарооборот находящихся в торговых центрах Москвы магазинов парфюмерии и косметики в июне на 12% ниже, чем в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сведения Focus Technologies.

Выяснилось, что количество чеков сократилось на 18% за первые две недели лета.

По информации издания, эксперты связывают тенденцию со снижением покупательской активности из-за роста средних цен на самые популярные позиции.

Как считает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский, интерес упал среди москвичей из-за понижения покупательской способности. Также могли повлиять покупке, сделанные в марте из-за нехватки ряда парфюмов.

Частично вопрос с нехваткой ассортимента можно решить за счет параллельного импорта, подчеркнули в «Ъ». При этом Бобровский добавил, что подобные поставки не приведут к экономии в логистическом плане. Соответственно, не предвидится снижения стоимости, заключил эксперт.

Ранее киносети начали закрывать кинотеатры в столице из-за падения выручки.

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